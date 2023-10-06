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Полиция в Ярославле возбудила дело из-за видео с убийством котенка

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Уголовное дело возбудили полицейские Ярославля в отношении двух местных школьников, несовершеннолетних подозревают в живодерстве. Об этом стало известно 6 октября.

Как отмечает «РИА Новости», в конце сентября подольскому зоозащитнику Игорю Айрапетяну отправили видеозапись с убийством двух котят. Волонтеры тогда пояснили, что ролик был записан в Ярославле. В совершении преступления подозревается 14-летний ученик местной школы. Он вырос в благополучной семье, на профилактических учетах не состоит.

Зоозащитник приехал в Ярославль и подал заявление в полицию, требуя возбудить дело по ст. 245 УК РФ, а также записал видеообращение к начальнику Кировского районного отдела МВД с просьбой провести расследование.

По данным ярославской областной прокуратуры, уголовное дело по ст. 245 УК сотрудники МВД возбудили после появления видеозаписи в соцсетях.

В деле фигурируют два человека — сам живодер и оператор. По данным Игоря Айрапетяна, сотрудники правоохранительных органов уже вызывали 14-летнего мальчика с родителями.

За жизни собачьи: в КоАП внесут штраф за пропаганду жестокости к животным
Какое наказание грозит распространителям такого интернет-контента

Заявители намерены добиваться для подростка самого сурового наказания, предусмотренного ст. 245 УК России, — до пяти лет лишения свободы.

В июле сообщалось, что в Кодексе об административных правонарушениях РФ может появиться новая статья «Пропаганда жестокого обращения с животными», в которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами.

За призывы к жестокому обращению с животными граждан предлагается штрафовать от 5 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

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