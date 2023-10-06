Канадец отказался жать руку Трюдо и осудил его за помощь Украине

Мужчина отказался пожимать руку премьер-министру Канады Джастину Трюдо и публично осудил его за ошибки во внутренней и внешней политике. Видео опубликовано 6 октября в соцсети X (бывш. Twitter).

Политик вышел поприветствовать людей. Он обменялся рукопожатиями с парой человек и подошел к третьему. Тот отказался пожать ему руку. Канадец сказал Трюдо, что тот «потерял страну», и обвинил в финансировании Украины за счет общественных денег.

«Вы посылаете их (деньги. — Ред.) парню, который убивает свою собственную страну», — высказался местный житель.

Трюдо в ответ заявил, что данные обвинения являются российской пропагандой. Канадец прокричал ему вслед, что власти сами всё цензурируют.

Ранее, 23 сентября, 98-летнего Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу.

Позднее спикер канадского парламента Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку. Извинения также принес Трюдо.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.