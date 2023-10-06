Депутат ФРГ назвала безответственными слова о вступлении Киева в ЕС к 2030 году

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году.

«Эта страна должна войти в ЕС всего через семь лет, как заявил Мишель? Вместо ободряющих речей и безответственных обещаний Украине наконец-то нужен мир!» — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) 5 октября.

Депутат напомнила, что в 2021 году Евросоюз негативно оценил ситуацию с демократией и верховенством права на Украине, и за полтора года улучшения ситуации ожидать не стоит.

Вагенкнехт также назвала циничными слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Украина с каждым метром прокладывает себе путь в Евросоюз.

Днем ранее Мишель заявил в интервью журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

5 октября депутат Европарламента Тьерри Мариани рассказал «Известиям», что Киев не сможет вступить в ЕС в ближайшее время. Он уточнил, что страна не соответствует необходимым критериям, особенно с точек зрения борьбы с коррупцией, финансовой стабильности и функционирования институтов внутри государства.

3 октября газета Politico сообщила, что Евросоюз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок. Издание написало, что официальное объявление ожидается уже в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Украине согласовали статус кандидата в альянс.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются восемь стран: Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.