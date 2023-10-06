Швеция выделит 14-й пакет помощи Украине стоимостью $200 млн
Швеция выделит Украине 14-й пакет помощи общей стоимостью $200 млн (2,2 млрд крон). Об этом стало известно 6 октября из пресс-релиза правительственной канцелярии.
«Этот пакет поддержки, который является четырнадцатым, включает артиллерийские боеприпасы, запасные части, пехотное снаряжение, оборудование связи и боеприпасы для Stridsfordon 90», — говорится в сообщении.
Помимо основной части пакета помощи правительство планирует принять решения о мерах, «дополняющих прямую материальную поддержку». Кабмин предлагает передать бронежилеты и карабины, вездеходы, носилки, приборы ночного видения и бинокли, а также зимнее снаряжение, оборудование для спутниковой связи.
Ранее, 21 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122), укомплектованных украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции. Тогда, по словам командующего шведской армией Йонни Линдфорса, решение передать ВСУ Strv122 сказалось на возможностях ВС королевства.
15 августа сообщалось, что Швеция передаст Украине пакет военной помощи на $314 млн. Отмечалось, что Киев получит боеприпасы для ранее поставленной шведской военной техники.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.