Производство смородины и малины нарастят в Калужской области

В Ферзиковском районе Калужской области начали выращивать смородину и малину. Проект реализуют столичное предприятие «Преферанс» и фермер Олег Богатов.

В следующем году сельхозпроизводители ожидают «товарный урожай», в этом году он был еще слабым, сообщает газета «Весть» со ссылкой на завотделом аграрной политики и социального устройства районной администрации Владимир Сухоруков.

Он рассказал, что сначала Богатов открыл собственную ферму, хозяйство развивалось как ЛПХ, а затем получил грант «Агростартап», освоив участок в 5 га под посадки малины в деревне Кросна.

Теперь фермер планирует увеличить посадочную площадь до 11 га, а будущую продукцию намерен реализовывать на специализированных рынках Калужской области и в соседних регионах.

Ранее сообщалось, что аграрии Московской области получили 2,2 млрд рублей по восьми видам субсидий, направленных на развитие региональных сельхозпроизводителей. Всего в 2023 году на развитие с/х в Подмосковье планируют выделить 5,1 млрд рублей.