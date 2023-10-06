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Москва требует арбитража ООН по невыдаче виз США представителям РФ

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Фото: Global Look Press/Ministry of Foreign Affairs of Russia
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Москва будет добиваться от Генерального секретаря ООН запуска арбитража по невыдаче США виз представителям России для участия в мероприятиях организации. Об этом 6 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Американцы злоупотребляет своим положением страны, принимающей центральные органы ООН, они нарушают те соглашения, которые существуют с ООН, в том, что касается обеспечения нормального функционирования ооновских структур, размещенных в Нью-Йорке. Мы добиваемся от генсека ООН запуска арбитража», — сказал он на брифинге.

О запуске арбитража в отношении Вашингтона 4 сентября заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, США своими действиями пытаются сорвать председательство России в этом международном формате.

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В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская делегация всё-таки получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки».

29 сентября в Совете ООН по правам человека (СПЧ) 11 стран-участниц заявили, что невыдача и задержка с выдачей виз участникам мероприятий ООН являются теневой формой репрессий против представителей гражданского общества.

Провокации против дипломатов из РФ, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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