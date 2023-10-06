Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил 5 октября президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, где можно остановиться в ходе спецоперации.

«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства», — сказал он в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, это очень сложный вопрос, который требует отдельного разговора.

Путин также подчеркнул, что РФ не прекратит защищать своих людей.

Российский лидер также отметил, что войска РФ в зоне спецоперации продвигаются на 12 участках и уверенно себя чувствуют.

До этого, 3 октября, немецкая газета Bild писала, что контрнаступление украинской армии не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. Как отметили авторы публикации, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.

Американский журналист Гарланд Никсон 30 сентября сообщил, что наступательные действия России после окончательной победы над украинской армией приведут к ликвидации Украины. По его словам, командование России выбрало тактику, которая нацелена на то, что Киев будет полностью измотан и конечном итоге всё приведет к падению страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.