Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что стратегия Запада сделать тему Украины главной в мире провалилась. Об этом он сказал 6 октября на пресс-конференции.

«Возврат к определенным принципиальным вопросам, традиционным вопросам, он начался и произошел», — сказал Вершинин.

Он отметил, что Запад изо всех сил старается подчинить весь мир своим политическим и экономическим интересам, в частности, он старается сделать тему конфликта на Украине главной.

Вершинин подчеркнул, что сейчас в мире существует огромное множество проблем, которые не должны следовать «агрессивным стремлениям Запада удержать свою монополию», и страны это начинают понимать.

Также Вершинин напомнил про визит президента Украины Владимира Зеленского в США и Канаду, назвав его «блеклым».

Ранее, 23 сентября, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру назвал визит Зеленского в США от 21 сентября неудачным в связи с потерей Киевом территорий, необходимых Вашингтону для доступа к промышленной базе и природным ресурсам. Невозможность Украины отбить территории РФ привела к тому, что американское руководство потеряло интерес к Зеленскому, по этой причине на минувших встречах в ООН украинскому лидеру не пообещали новых вооружений, отметил Джонсон.

24 сентября Зеленский выступил в парламенте Канады, где во время его речи поприветствовали 98-летнего националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция». Спикер палаты общин Канады Энтони Рота принес извинения за произошедшее. Он заявил, что пожалел о своем решении, и извинился перед еврейскими общинами Канады и всего мира.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.