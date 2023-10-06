Высокую пожарную опасность спрогнозировали в Оренбуржье
Высокая пожарная опасность ожидается в течение недели в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Согласно прогнозам, четвертый класс пожарной опасности установится с 6 по 12 октября. Высокий риск возгораний отмечается в большинстве районов, несмотря на дожди.
В конце сентября на территории Пензенской области ввели режим повышенной готовности в связи с пожарной опасностью. В регионе наблюдался дефицит осадков.