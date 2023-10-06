Правительство с 1 октября восстанавливает топливный демпфер в полном объеме

Правительство РФ восстановило в полном объеме топливный демпфер — компенсацию нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба кабмина.

Демпфер восстановлен с 1 октября поправками в Налоговый кодекс.

«Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит <…> обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», — говорится в сообщении.

Также правительство ввело заградительную пошлину на нефтепродукты для предотвращения возможного серого экспорта топлива после снятия ограничений на его вывоз. Пошлина составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

«Таким образом, правительство пресекает попытки перекупщиков приобретать топливо заранее для последующего экспорта после снятия действующих ограничений. Это также не даст им вывозить классовое топливо под видом других продуктов», — отметили в кабмине.

Кроме того, правительство скорректировало требования к нефтяным компаниям по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%.

Еще одной мерой стабилизации рынка стало снятие ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом. Мера применяется по отношению к производителям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% от своего дизеля.

Ранее, 5 октября, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков заявил, что решение практически в два раза сократить выплаты по демпферу за сентябрь для нефтяных компаний привело к разбалансировке топливного рынка в России и вызвало скачок внутренних цен на нефтепродукты.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.