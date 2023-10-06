Японского депутата Судзуки хотят исключить из партии за поездку в Россию

Партия «Общество обновления Японии» может исключить депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки из числа своих членов из-за несогласованной поездки в Россию. Об этом 6 октября пишет газета «Санкэй».

«Партия 6-го числа составила на своем партийном комитете по дисциплине заключение об исключении Мунэо Судзуки», — сказано в публикации.

Окончательное решение в отношении депутата примут 10 октября.

В политсиле также сочли проблемными высказывания Судзуки о вере в победу России в украинском конфликте.

Судзуки выехал в Россию 1 октября, не подав предварительное заявление вопреки правилам партии. Также депутат встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Судзуки стал первым членом японского парламента, который посетил РФ с февраля 2022 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Японией, но только если будет такая инициатива с ее стороны. Если Япония считает, что настало время для возобновления диалога о мирном договоре, то Россия не против, добавил он.

До этого, 14 сентября, новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.