Прокуратура проверила состояние дорог в Мончегорске
Прокуратура Мончегорска (Мурманская область) проверила содержание дорог на улицах города, в ходе которой был выявлен ряд нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, проверка обнаружила несоответствия улично-дорожной сети требованиям законодательства. Речь идет о нарушении целостности дорожного полотна на проспекте Кирова, улицы Кумужинская и других. Кроме того, при обследовании проспекта Ленина найдены участки с проседанием дороги.
Как отмечает ИА «Би-порт», виновников уже привлекли к ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее в октябре сообщалось, что суд обязал ликвидировать скопление отходов на Териберской дороге в Мурманске. Работы организует министерство природных ресурсов и экологии региона.