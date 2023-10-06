В Оренбурге 24 дома не подготовились к отопительному периоду
Готовность Оренбурга к началу отопительного сезона составила 99%. Подготовительные мероприятия не проведены в 24 домах.
По данным «Урал56.Ру», 22 здания находятся в ведении управляющей компании «Скарабей». Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов отметил, что ситуация вызывает опасения. Прокуратура и Госжилинспекция уже запросили необходимые документы у управляющей компании.
Пробные топки начнутся в городе 7 октября. Таким образом, у коммунальщиков остается один день на устранение недочетов. График топок разбит по районам на несколько дней, чтобы обеспечить плавную загрузку системы теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отопительный сезон начнется 6 октября. Все здания переходят к регулярному теплоснабжению.