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В Оренбурге 24 дома не подготовились к отопительному периоду

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Готовность Оренбурга к началу отопительного сезона составила 99%. Подготовительные мероприятия не проведены в 24 домах.

По данным «Урал56.Ру», 22 здания находятся в ведении управляющей компании «Скарабей». Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов отметил, что ситуация вызывает опасения. Прокуратура и Госжилинспекция уже запросили необходимые документы у управляющей компании.

Пробные топки начнутся в городе 7 октября. Таким образом, у коммунальщиков остается один день на устранение недочетов. График топок разбит по районам на несколько дней, чтобы обеспечить плавную загрузку системы теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отопительный сезон начнется 6 октября. Все здания переходят к регулярному теплоснабжению.

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