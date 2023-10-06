Мужчина за рулем автомобиля сорвался с обрыва и погиб в Тюменской области

В Тюменской области рыбак погиб, сорвавшись с обрыва в реку на автомобиле. По факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошел в районе 32-го км дороги Тюмень — Криводаново. По данным ИА «Ура.ру», 60-летний мужчина приехал на рыбалку и на автомобиле «УАЗ» допустил съезд с обрыва и опрокидывание транспортного средства. Со слов знакомых потерпевшего, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль заметили другие рыбаки. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Магаданской области в сентябре машина сорвалась со скалы и пролетела около 200 м вниз. Спасатели пробирались к месту происшествия по берегу Охотского моря на квадроциклах. Они извлекли из салона водителя и передали его сотрудникам скорой помощи с ушибами и порезами.