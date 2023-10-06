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Рогов сообщил об отражении ВС РФ трех атак ВСУ на ореховском направлении

Рогов: ВСУ предприняли три волны безуспешных атак между Работино и Копани
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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За прошедшие сутки на ореховском направлении Запорожской области российские бойцы отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 октября сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Всего со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск», — написал он.

Рогов добавил, что попытки прорваться закончились для ВСУ уничтожением техники и живой силы.

Председатель движения также сообщил и об утренней атаке на позиции ВС РФ к северу от Новопрокоповки, в результате которой часть бойцов ВСУ погибла, часть получила ранения, «а самые сообразительные попросились в плен».

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Ранее, 5 октября, глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская артиллерия активно работает по противнику в районе Работино Запорожской области. Глава региона пояснил, что войска ВСУ находятся в низине, а ВС РФ на холмах, что делает позиции российских бойцов более выгодными.

До этого, 3 октября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении. По словам министра, российские войска активными действиями ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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