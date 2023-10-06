Рогов сообщил об отражении ВС РФ трех атак ВСУ на ореховском направлении
За прошедшие сутки на ореховском направлении Запорожской области российские бойцы отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 октября сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всего со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск», — написал он.
Рогов добавил, что попытки прорваться закончились для ВСУ уничтожением техники и живой силы.
Председатель движения также сообщил и об утренней атаке на позиции ВС РФ к северу от Новопрокоповки, в результате которой часть бойцов ВСУ погибла, часть получила ранения, «а самые сообразительные попросились в плен».
Ранее, 5 октября, глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская артиллерия активно работает по противнику в районе Работино Запорожской области. Глава региона пояснил, что войска ВСУ находятся в низине, а ВС РФ на холмах, что делает позиции российских бойцов более выгодными.
До этого, 3 октября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ в районах Вербового и Работино на запорожском направлении. По словам министра, российские войска активными действиями ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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