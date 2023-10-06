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Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника

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Президент РФ Владимир Путин 5 октября на заседании клуба «Валдай», говоря об отношениях с Японией, в шутку сказал, что он как плотник четвертого разряда знает, как отремонтировать окно во взаимоотношениях между странами.

«Я плотник четвертого разряда, я знаю, как окна строить. Не беспокойтесь. Расширим, если потребуется, если соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Москва готова к сотрудничеству с Токио. Однако именно Япония должна первой проявить инициативу, так как напряженность в отношениях возникла именно из-за ее действий, добавляет «Газета.Ru».

Кроме того, Путин отметил, что санкциями против России Япония захлопнула это окно, в данном случае в Азию.

В 2023 году Валдайский клуб провел свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходило с 2 по 5 октября.

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Ранее, 14 сентября, новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине.

Она также добавила, что при выстраивании политики с Россией Япония планирует исходить из собственных национальных интересов и будет твердо придерживаться курса на решение территориального спора вокруг Курильских островов.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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