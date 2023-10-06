Двое мужчин утонули в районе лыжной базы в ХМАО

Двое мужчин утонули недалеко от лыжной базы в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Тела потерпевших нашли спасатели.

Трагедия произошла на реке Нягань-Юган в районе базы «Карпоспат». Получив сообщение о потерпевших, спасатели обследовали береговую линию водоема и обнаружили тело одного мужчины. На следующий день поиски продолжились. Тело второго мужчины обнаружили в 60 м ниже по течению от места происшествия. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Личности погибших устанавливаются. Проводится проверка.

В Коми 4 октября во время переправы реки Вычегды утонул мужчина. Он шел по дну рядом с лодкой, в которой находилась женщина.