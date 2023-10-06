Россиянок эвакуируют из зоны наводнений в Индии военным вертолетом

Три гражданки России, которые остаются в зоне наводнений в индийском северо-восточном штате Сикким в Гималаях, будут эвакуированы военным вертолетом. Об этом 6 октября сообщили в генеральном консульстве РФ в Калькутте.

«Погодные условия по-прежнему остаются неблагоприятными, однако уже направлен первый вертолет для эвакуации застрявших туристов», — цитирует консульство ТАСС.

Эвакуацией россиянок занимаются военные силы Индии.

Туристов вывезут на вертолетную площадку Mangan Helipad либо на вертолетную площадку Libing Army Helipad. Откуда впоследствии их отправят в город Гангток.

Наводнение в индийском штате Сикким спровоцировали дожди в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Также была сброшена вода с ГЭС на реке Тиста. Погибло более 40 человек.

Накануне, 5 октября, при разливе ледникового озера Лхонак на северо-востоке Индии по меньшей мере 14 человек погибли и 102 пропали без вести. Пострадало более 22 тыс. человек.

Спасательные работы затруднены из-за продолжающихся дождей.