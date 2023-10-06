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Украинцы нашли способ избежать мобилизации в ВСУ с помощью свидетельств о смерти

«РИА Новости»: украинцы начали избегать мобилизации в ВСУ с помощью свидетельств о смерти
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В даркнете украинцам предлагают купить свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает 6 октября «РИА Новости».

В такую услугу входит якобы официальное свидетельство о смерти, включение документа в базы данных и, если нужно, организация фальшивых похорон.

«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете <не участвовать в конфликте> и получить деньги», — сказано в сообщении объявления.

Данная услуга обойдется в $10 тыс.

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В конце августа французская газета Le Figaro сообщила, что мужчины на Украине готовы любыми способами уклониться от мобилизации, чтобы не погибнуть на фронте. Так, с начала конфликта было арестовано 13,6 тыс. украинцев, которые пытались нелегально уехать из страны, еще более 6 тыс. поймали с фальшивыми медицинскими документами.

В том же месяце секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на Украине, скорее всего, будет объявлена дополнительная мобилизация.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года. При этом наряду с ним в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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