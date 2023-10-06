Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре днем 6 октября

Погода ухудшится в Москве во второй половине дня, пойдет дождь, ожидается сильный ветер. Об этом в пятницу, 6 октября, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

«Сегодня с 14:00 до 21:00 в городе ожидается дождь и северо-западный ветер с порывами до 16–18 м/с», — сказано в сообщении.

Гостей и жителей столицы просят быть внимательными, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

Плохая погода может повредить линии электропередачи и рекламные конструкции, повалить деревья, а также привести к заторам на дорогах, уточняется в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что в Москве в пятницу будет облачно, ожидается дождь и до +11 градусов. В Московской области днем ожидается +8…+13 градусов, ночью может похолодать до –2.

Ранее, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве из-за дождей, которые начнутся с пятницы, начнется сильнейший листопад. В выходные также ожидаются осадки, отметил синоптик.