Пятиклассник скончался на уроке физкультуры в красноярской школе

Пятиклассник скончался во время урока физкультуры в школе в Красноярске. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия на своем сайте.

Предварительно, 11-летний мальчик потерял сознание на уроке. Бригада скорой помощи по прибытии констатировала смерть ребенка.

Обстоятельства смерти мальчика устанавливаются, назначена судмедэкспертиза.

Ранее в октябре в Волгоградской области в реанимации скончался 10-летний мальчик, которого переехал школьный автобус. По информации очевидцев, водитель транспортного средства решил сдать назад, чтобы подобрать опоздавшего школьника, но не проконтролировал движение по зеркалам заднего вида и переехал его.