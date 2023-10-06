На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области
В Одесской области Украины повреждена пограничная и припортовая инфраструктура. Об этом 6 октября сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет об инфраструктуре в районах Дуная и Рени. Повреждено зернохранилище и несколько грузовых автомобилей, остановлено функционирование паромной переправы.
Пострадавших нет.
Комментария от Минобороны РФ по данной ситуации не поступало.
Ранее, 26 сентября, глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в Измайловской районе области. Так, повреждения получили складские помещения, здание пункта пропуска, около 30 грузовиков и шесть фур.