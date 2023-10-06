В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города

Взрывы прогремели в украинском Харькове, в городе звучит тревога. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Город Харьков под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — написал он в сообщении.

Между тем издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове прилет был по гражданской инфраструктуре.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее, в ночь на 6 октября, «Страна.ua» сообщила о взрывах в Киеве. Подробности произошедшего не приводятся. Воздушная тревога в Киевской области не объявлялась. До этого также сообщалось о взрывах в украинском Николаеве.

Накануне в городе Кропивницкий Кировоградской области и в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. В регионах объявляли воздушную тревогу. За день до этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской и Харьковской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.