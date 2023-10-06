Канцлер Германии Олаф Шольц обрекает Украину на грядущее поражение из-за недостаточных поставок наступательного вооружения. Об этом журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке написал 5 октября в соцсети Х.

«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной, без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии обрекает ее на поражение в долгосрочной перспективе», — сказано в посте.

Этой репликой он завершил сообщение о новом материале издания, в котором коллеги-журналисты узнали об озабоченности канцлера ситуацией с Украиной. Якобы сдержанный при людях Шольц на секретном совещании с высшими министрами, которое проходило в защищенной от прослушивания комнате, откровенно высказался о своей обеспокоенности украинскими провалами на фронте, а Bild всё узнала.

В этот же день в Германии сообщили, что страна передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Шольц заявил об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

8 сентября бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер объяснил бесполезность ЗРК Patriot в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что украинские военные не имеют представления о том, как правильно применять комплекс.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.