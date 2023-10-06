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В Якутии автомобиль свалился в реку на паромной переправе

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Фото:t.me/crimyakutiaru
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Автомобиль свалился в реку Вилюй в Республике Саха (Якутия), в результате чего погибли два человека. Об этом сообщают 6 октября в следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел в районе временной паромной переправы села Верхневилюйск. После того как автомобиль «УАЗ» извлекли из воды, внутри было найдено тело женщины 1982 года рождения. Также из воды достали мужчину 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации местной больницы.

«По данному факту следователем Вилюйского межрайонного следственного отдела начата процессуальная проверка, в рамках которой проводятся осмотры, опросы, иные необходимые мероприятия. Для установления причины смерти людей назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее, 13 сентября, в Омской области было возбуждено уголовное дело после смерти местной жительницы и ее троих детей, которые утонули в заполненном водой кювете. ДТП произошло в районе деревни Поспелово в Большеуковском районе. Девушка за рулем автомобиля «ВАЗ-2109», внутри которого также ехали трое детей, не справилась с управлением и отправила автомобиль в прикрытый кустами кювет, который оказался наполнен водой.

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