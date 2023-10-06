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Юрист объяснил механизм компенсации украденных мошенниками денег с карты

Юрист Данилов: страховая вернет обманутым мошенниками россиянам 100 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 1 октября 2023 года минимальный размер страховой выплаты по банковским картам стал покрывать риски от мошеннических списаний денег. Страховая компания обязана выплатить возмещение в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления и нужных документов от потерпевшего, рассказал 6 октября адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

«Новые требования ЦБ направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — объяснил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Страховая компания полностью возместит ущерб в случае, когда мошенники украли с карты меньшую или равную 100 тыс. рублей сумму. В случае кражи большей суммы размер выплаты будет не меньше 100 тыс. рублей.

Он напомнил, что заключение страховых договоров является добровольным и не может быть навязано. Кроме того, отметил эксперт, заключение договора с банком не обязывает гражданина подписывать договор страхования.

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Такое требование вступило в силу 1 сентября этого года

20 сентября исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак заявил «Известиям», что введение минимального лимита по страховкам для карт может быть полезным. Он считает, что это в большей степени шаг в сторону повышения удовлетворенности клиентов, уже пользующихся картой, нежели инструмент привлечения новой аудитории.

12 сентября Центробанк (ЦБ) РФ сообщил на своем сайте, что установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски, среди которых мошенническое списание денег, подчеркнул регулятор. По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей.

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