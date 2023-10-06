Стоматолог рассказала о способах борьбы с чувствительностью зубов

На чувствительность зубов влияют и недостаточная гигиена рта, и злоупотребление вредной едой и напитками, например сладкими соками, газировкой, леденцами. Об этом в четверг, 5 октября, рассказала «Вечерней Москве» стоматолог Татьяна Сумцова.

Повышенная чувствительность зубов появляется в результате реагирования нервных окончаний пульпы (мягкая ткань с сосудами и нервами. — Ред.) на внешний раздражитель, рассказывает врач. Также двумя провоцирующими факторами являются слишком агрессивные отбеливающие зубные пасты и частые ультразвуковые чистки без последующего использования укрепляющих профилактических средств.

Бороться с чувствительностью можно убрав зубной налет, укрепив эмаль и выбирая правильные средства профилактики. Особенно эксперт отметила влияние звуковой чистки.

«После проведения процедуры эксперт проводит реминерализацию эмали (обработку активными соединения кальция, фосфатов) либо глубокое фторирование (покрытие фторидом натрия). Таким образом, эмаль становится устойчивой к внешним факторам, и повышенная чувствительность зубов уходит» — рассказала врач.

В качестве методов профилактики Сумцова посоветовала отказаться от употребления сладких газированных напитков, добавить в рацион побольше овощей и фруктов, выбирать не отбеливающие пасты, не забывать о ежедневной гигиене полости рта и дважды в год посещать стоматолога в профилактических целях.

Ранее, 28 сентября, стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова рассказала «Известиям», что невылеченные заболевания зубов и десен могут привести к целому ряду других проблем со здоровьем, в том числе гастриту, патологиям печени и почек, повышенному риску инфарктов, инсультов и прочих заболеваний.