Бомбардировщики ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

Российские бомбардировщики группировки войск «Центр» поразили четыре командно-наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки», — приводит его слова ТАСС.

Савчук также добавил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Кременной.

Ранее, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

До этого, 4 октября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на краснолиманском направлении за последние сутки была расширена серая зона. Также он заявил, что российские войска расширили серую зону на андреевском направлении и улучшили свои позиции.

1 октября Савчук сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали 50 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Также были уничтожены боевая бронированная машина и пикап противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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