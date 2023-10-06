В японском Саппоро решили отозвать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году

Администрация японского города Саппоро приняла решение отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году в связи с низкой поддержкой этой инициативы среди местных жителей. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Согласно данным опроса агентства Jiji, которое приводит ТАСС, идею провести мероприятие поддерживает только 27% жителей Саппоро, а 53% однозначно высказались против. Агентство уточняет, что такая позиция японцев связана с коррупционными скандалами вокруг летних Игр в Токио 2020-2021 годов.

Источники издания заявляют, что официально решение может быть принято 11 октября. При этом руководство пока не отказалось от возможности провести зимние Олимпийские игры в 2034 году.

В апреле сообщалось, что Саппоро может перенести свою заявку на проведение зимней Олимпиады с 2030-го на 2034 год из-за коррупционного скандала. Расследование показало, что при организации тестовых соревнований перед Олимпиадой 2020 года, возможно, был сговор со стороны рекламной компании ADK Holdings, которую проверяют по делу о коррупции в организационном комитете Игр. В декабре 2022 года власти Саппоро приостановили продвижение своей заявки на проведение Олимпиады-2030.

21 июля стало известно, что власти Швейцарии рассматривают возможность подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. В последний раз Швейцария принимала зимнюю Олимпиаду в 1948 году, когда соревнования прошли в Санкт-Морице. Другими претендентами на организацию Игр-2030 являются шведские Стокгольм и Оре, американский Солт-Лейк-Сити.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года в Париже. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступят около 10,5 тыс. спортсменов.