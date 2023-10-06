Эксперт рассказала о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин

Мошенничество в сфере ремонта стиральных машин — это самый распространенный вид мошенничества в бытовой сфере. Об этом в пятницу, 6 октября, рассказала в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По словам эксперта, чаще всего в России у граждан выманивают деньги во время починки бытовой техники.

«Это сейчас самое распространенное мошенничество», — заявила Храпунова.

Эксперт рассказала, что когда люди находят специалиста по ремонту онлайн и обговаривают с ним стоимость работ, мастер уезжает с какой-нибудь деталью и позднее по телефону сообщает, что стоимость ремонта резко выросла. В итоге человек или платит, или мастер отказывается вернуть деталь. И объявления таких мошенников бывают даже на проверенных площадках.

Лучшим способом защиты Храпунова назвала сарафанное радио.

«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — заключила она.

Ранее, 2 октября, появилась информация о новом способе выманивания денег мошенниками. Злоумышленники выдают себя за директоров компаний, ректоров университетов, главврачей больниц и других руководителей. Так называемый «начальник» предупреждает о том, что работнику скоро позвонят из какого-то государственного ведомства.