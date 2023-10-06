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ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя безэкипажными катерами

Развожаев: в Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров
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Фото: Соцсети
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В Севастополе отражают атаку двух морских судов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 6 октября губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам главы Севастополя, в городе слышны громкие звуки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота близ Северного мола.

«По предварительный информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», ― сообщил Развожаев.

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Ранее, 3 октября, российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у берегов Крыма. Перед атакой в Севастополе также объявляли воздушную тревогу.

ПВО Вооруженных сил РФ 1 октября перехватила над Крымом две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Осколками были повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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