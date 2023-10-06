Расчет ЗРК «Тор-М2» показал работу по вычислению и подавлению вражеских целей

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южной группировки войск в зоне спецоперации несут вахту по защите военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Минобороны России 6 октября представило видео развертывания и боевой работы ЗРК по перехвату вражеского летательного аппарата.

ЗРК «Тор-М2» называют грозой беспилотников — они чаще поражают дроны, а также самолеты, вертолеты, управляемые авиационные бомбы и ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Раньше большая работа по беспилотникам была, но сейчас другое распределение целей идет — сосредоточены на высокоскоростных целях. Это управляемые бомбы, ракеты типа Harm. Машина [«Тор-М2»] автоматизированная, всё очень просто и легко дается. Мы уже не сопровождая цель можем ее определить, понять, что это летит: бомба, беспилотник. Машина уже показала и доказала свою эффективность. Она оцифровывает данные, сопровождает и поражает цели», — рассказал заместитель командира батареи ЗРК «Тор-М2» с позывным Акелла.

«Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района. Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчеты ЗРК незамедлительно меняют позиции, рассказали в Минобороны.

27 сентября Минобороны РФ предоставило видео боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Центрального военного округа на краснолиманском направлении. Военнослужащие ВС РФ скрыли действие сухопутных подразделений от разведывательных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

22 сентября корреспондент «Известий» Марина Кравцова рассказала, как ЗРК «Тор» контролирует небо в радиусе более 30 км. Военнослужащих Западного военного округа на купянском направлении поделились впечатлениями от работы на новейших системах противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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