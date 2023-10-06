Во Франции оценили последствия для Украины при избрании Трампа спикером конгресса США

Если 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет избран спикером палаты представителей, то это событие станет огромным ударом для Украины, в частности для ее президента Владимира Зеленского. Об этом 5 октября заявил глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» ― заявил Филиппо в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день Дональд Трамп заявил в беседе с Fox News, что готов занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющий силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.

После отставки Кевина Маккарти заявки на пост спикера подали председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан и лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ. Трамп не уточнил, кто его спрашивал о готовности возглавить палату представителей, хотя ряд законодателей Республиканской партии заявили, что предпочитают видеть именно его в этом качестве.

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

Временно исполняющим обязанности спикера был назначен республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Его кандидатуру предложил сам Маккарти.