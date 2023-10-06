Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании признали падение уровня поддержки Украины
Мир
МИД Японии сообщил о выделении гранта в $2 млн беженцам Нагорного Карабаха
Происшествия
ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки
Мир
Экс-помощник Рейгана перечислил роковые ошибки США в отношениях с РФ
Армия
Бомбардировщики ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Мир
В Южной Корее сообщили о третьей попытке КНДР запустить разведывательный спутник
Армия
Костромские артиллеристы показали преимущества самоходок 2С31 «Вена» в зоне СВО
Мир
В японском Саппоро решили отозвать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о возможном начале разрушительной войны в Европе
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М2» показал работу по вычислению и подавлению вражеских целей
Мир
WP сообщил о подготовке Белого дома к встрече Байдена с Си Цзиньпином
Мир
В Швейцарии рассказали об идее платить украинским беженцам за возвращение на родину
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве 6 октября
Культура
Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тыс. рублей

Во Франции оценили последствия для Украины при избрании Трампа спикером конгресса США

Филиппо: избрание Трампа спикером палаты представителей США ударит по Украине
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет избран спикером палаты представителей, то это событие станет огромным ударом для Украины, в частности для ее президента Владимира Зеленского. Об этом 5 октября заявил глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В последние дни мы становимся свидетелями настоящей трампистской революции: захват палаты представителей, борьба с глубинным государством <…>, отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского!» ― заявил Филиппо в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день Дональд Трамп заявил в беседе с Fox News, что готов занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать своего рода объединяющий силой Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет должность на постоянной основе.

После отставки Кевина Маккарти заявки на пост спикера подали председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан и лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ. Трамп не уточнил, кто его спрашивал о готовности возглавить палату представителей, хотя ряд законодателей Республиканской партии заявили, что предпочитают видеть именно его в этом качестве.

Исторический конгресс: спикера палаты представителей впервые отправили в отставку
Кто может занять вакантное место и какую роль в отстранении сыграла Украина

Должность главы палаты представителей США освободилась 3 октября, после того как конгрессмены проголосовали за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Причиной этому послужило прошение об отставке его соратника Мэтта Гетца, который 2 октября обвинил Маккарти во лжи конгрессу и президенту США Джо Байдену в связи с принятием решения о финансировании правительства.

Временно исполняющим обязанности спикера был назначен республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Его кандидатуру предложил сам Маккарти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023