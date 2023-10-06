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Костромские артиллеристы показали преимущества самоходок 2С31 «Вена» в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С31 «Вена» уничтожают технику и боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска. Минобороны РФ 6 октября показало боевую работу костромских артиллеристов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Обучились и бьем врага на ней. Автоматизированные уже боеукладки идут, очень удобные. Вытаскиваешь снаряд, кладешь сюда, потом он состыковывается с метательным зарядом и уже выстрел ставится на удерживание. В зависимости от работы используются разные типы боеприпасов», — рассказал о внутреннем устройстве «Вены» командир взвода с позывным Шаман.

Экипажи самоходных артиллерийско-минометных установок «Вена» совершают марш на огневые позиции и после проведения прицеливания наносят прямой наводкой огневое поражение по опорным пунктам противника.

Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществляется расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки, пояснили в военном ведомстве РФ.

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4 октября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО «Ураган». Они рассказали, почему особое внимание бойцы уделяют контрбатарейной работе.

12 сентября Минобороны показало, как военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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