Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании признали падение уровня поддержки Украины
Мир
МИД Японии сообщил о выделении гранта в $2 млн беженцам Нагорного Карабаха
Происшествия
ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки
Мир
Экс-помощник Рейгана перечислил роковые ошибки США в отношениях с РФ
Армия
Бомбардировщики ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Мир
В Южной Корее сообщили о третьей попытке КНДР запустить разведывательный спутник
Армия
Костромские артиллеристы показали преимущества самоходок 2С31 «Вена» в зоне СВО
Мир
В японском Саппоро решили отозвать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о возможном начале разрушительной войны в Европе
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М2» показал работу по вычислению и подавлению вражеских целей
Мир
WP сообщил о подготовке Белого дома к встрече Байдена с Си Цзиньпином
Мир
В Швейцарии рассказали об идее платить украинским беженцам за возвращение на родину
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве 6 октября
Культура
Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тыс. рублей

WP сообщил о подготовке Белого дома к встрече Байдена с Си Цзиньпином

The Washington Post: Байден планирует встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Калифорнии
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Ju Peng
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом начал подготовку к возможной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает газета The Washington Post.

Источники издания сообщили, что американские чиновники приступили к планированию возможной встречи , которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско на саммите АТЭС.

Встреча не была официально анонсирована, но собеседник издания заключил, что ее проведение состоится «с высокой вероятностью». Если она случится, то она станет первой для лидеров США и КНР с переговоров на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Бессилие убеждения: зачем глава минфина США направляется в Китай
И что мешает Пекину и Вашингтону привести в чувство торговые связи

Ранее, 3 октября, стало известно, что делегация конгрессменов США планирует на следующей неделе посетить Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке примет участие сенатор демократической партии Чак Шумер, который, для обсуждения с Си Цзиньпином возможности интеграции американского производителя микросхем Micron Technology в экономику Китая.

18 сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов Америки стремится наладить с руководством Китая регулярные контакты.

До этого, 17 сентября, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея в виду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023