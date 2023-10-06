WP сообщил о подготовке Белого дома к встрече Байдена с Си Цзиньпином

Белый дом начал подготовку к возможной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает газета The Washington Post.

Источники издания сообщили, что американские чиновники приступили к планированию возможной встречи , которая может состояться в ноябре в Сан-Франциско на саммите АТЭС.

Встреча не была официально анонсирована, но собеседник издания заключил, что ее проведение состоится «с высокой вероятностью». Если она случится, то она станет первой для лидеров США и КНР с переговоров на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

Ранее, 3 октября, стало известно, что делегация конгрессменов США планирует на следующей неделе посетить Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В поездке примет участие сенатор демократической партии Чак Шумер, который, для обсуждения с Си Цзиньпином возможности интеграции американского производителя микросхем Micron Technology в экономику Китая.

18 сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов Америки стремится наладить с руководством Китая регулярные контакты.

До этого, 17 сентября, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея в виду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.