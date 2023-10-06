Танкисты ВС РФ поразили опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении

Танкисты Западной группировки войск уничтожили опорный пункт и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами боевой работы экипажей танков ВС РФ поделилось Минобороны России в пятницу, 6 октября.

«Получили цель, выдвинулись на позицию, отработали. На расстоянии примерно 8 тыс. м цель была поражена — опорный пункт и живая сила противника», — рассказал командир танка Т-80БВ с позывным Леший.

Бойцы на купянском направлении называют себя танкистами быстрого реагирования. По их словам, с момента получения команды до выезда им хватает трех минут. Техника рядом с блиндажом, можно сказать, под боком, но тщательно замаскирована. Тут же военнослужащие обслуживают ее и при необходимости делают мелкий ремонт.

«Своевременно обслуживаю свою технику. Должны отсутствовать протеки в коробках, под танком, само собой. Это все мы смотрим. Проверяем связь. Быстро довезти экипаж, правильно выбрать позицию, с которой они будут производить выстрелы, и уехать. Следить за своей техникой. Это тоже важно», — поделился механик-водитель танка с позывным Ара.

Для того, чтобы успешно поражать цели ВСУ, танкисты активно практикуют стрельбу с закрытых позиций. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с их же камер фиксируются попадания.

Экипажи танков уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику противника, склады с боеприпасами и наблюдательные пункты. Также они оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая тем самым наступление ВС РФ.

Ранее, 5 октября, Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ на купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». По словам командира ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Черный, работать с боевой машиной по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку выполнение боевых задач в ночное время создает эффект неожиданности для украинских военных.

До этого, 3 октября, сообщалось, что ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских подразделений на купянском направлении с помощью огневой техники. По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, позиция противника была обнаружена при помощи аэроразведки в районе населенного пункта Новоселовское. В опорном пункте находилось до взвода личного состава ВСУ с одной единицей боевой машины Bradley.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».