Пожар произошел в жилом доме в Москве

В квартире в жилом доме на Мосфильмовской улице в Москве произошел пожар. Об этом 6 октября сообщает корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

Возгорание произошло поздним вечером 5 октября. Пожар оказался такой силы, что пламя едва не перекинулось на крышу жилого дома и соседние квартиры.

«Я знаю, что хозяин квартиры ― больной человек. У него было восемь кошек ― зачем он их брал, я не знаю. Там еще жила его сестра. Я знаю, что он не особенно разговаривал. У него была старая машина, а наверху машину у него ванна стояла», ― сообщила жительница дома, в котором произошел пожар.

Женщина предположила, что в загоревшейся квартире могло быть много мусора, из-за чего пламя быстро охватило помещение. В результате возгорания владелец квартиры и его сестра не пострадали, в момент пожара их не было дома. Судьба кошек неизвестна.

«Полтора часа потребовалось пожарным, чтобы сбить открытое пламя. Сейчас они проливают здание. От воды пострадал весь подъезд полностью, в том числе магазин, который находится на первом этаже», ― рассказала Малахова.

Ранее, 29 сентября, пожар разгорелся в квартире на десятом этаже жилого дома на Домодедовской улице столицы.