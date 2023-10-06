Россиянам без суда спишут долги на 7,4 млрд рублей

По итогам девяти месяцев этого года к процедуре внесудебного банкротства допущены 7,96 тыс. человек, что на 69,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Федресурса (есть у «Известий»). За это же время отказы получили 3,1 тыс. заявителей, что только на 2% меньше, чем годом ранее.

Лидерами по общему числу банкротств без суда среди регионов стали: Челябинская, Омская, Свердловская и Оренбургская области, и Краснодарский край. В Федресурсе сообщили, что всего с сентября 2020-го года по сентябрь нынешнего к внесудебному банкротству получили доступ 21,5 тыс. физлиц с суммой долга 7,39 млрд рублей. 15,7 тыс. процедур с долгом 5,42 млрд завершены.

В то же время в рамках судебного механизма банкротами признаны 249,9 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 28,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, следует из данных Федресурса. Темпы роста банкротств физлиц продолжают замедляться, однако в абсолютном выражении их число всё еще остается высоким.

Тройку лидеров по абсолютному количеству дефолтов физлиц через суд возглавили Московская область, Москва и Краснодарский край. Число банкротств граждан в этих субъектах достигло 12,6 тыс., 12,1 тыс. и 11,8 тыс. соответственно.

Далее в рейтинге следуют — Свердловская область и Башкортостан. Всего, по данным Федресурса, с момента создания института судебного банкротства физлиц в октябре 2015-го несостоятельными признаны уже более 1 млн россиян.

В Минэкономразвития подчеркнули, что у граждан должна быть возможность освободиться от последствий своих экономических ошибок и начать с чистого листа. Там отметили, что институт потребительского банкротства — неотъемлемый элемент современной экономики.

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В нерасплатном долгу: с начала года банкротами признали 250 тыс. россиян