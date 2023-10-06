Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве 6 октября

Облачно, дождь и до +11 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 6 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +9…+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0.

В Московской области днем ожидается +8…+13 градусов, ночью может похолодать до –2.

Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление опустится до 738 мм ртутного столба.

Ранее, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве из-за дождей, которые начнутся с пятницы, начнется сильнейший листопад. В выходные также ожидаются осадки, добавил синоптик.

В тот же день специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные прогнозируется холодная погода с температурными показателями не выше 9 градусов, а также дождь и мокрый снег. Она отметила, что температурный режим будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Ранее, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.