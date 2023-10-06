В штате Айова протестующие напали на машину кортежа кандидата в президенты США

В штате Айова протестующие напали на автомобиль из кортежа кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. Об этом в четверг, 5 октября, политик сообщил в своем аккаунте в соцести Х.

Активисты были недовольны словами Рамасвами о конфликте на Украине. Кандидат сказал, что выход из ситуации нужно искать через переговоры, но при этом Украину нельзя принимать в НАТО, иначе это может грозить конфронтацией США и России.

Пользователи соцсети выложили несколько фото и видео с места происшествия.

«Я верю в свободу слова, особенно для тех, кто со мной не согласен. Насилие никогда не является ответом. Мы всегда будем придерживаться более высоких стандартов, чем другая сторона», — говорится в сообщении политика в ответ на один из таких постов.

Как отмечают очевидцы, двое протестующих сели в свою машину и протаранили автомобиль кортежа кандидата в президенты. Самого политика в нем не было.

Представитель Демократической партии от штата Техас, конгрессмен Генри Куэллер подвергся вооруженному нападению в автомобиле в понедельник вечером, 2 октября, возле своей резиденции в районе Военно-морской верфи, всего в нескольких кварталах от Капитолия. Источники ABC News рассказали, что в разосланном членам конгресса США предупреждении было сказано, как трое или четверо мужчин с оружием напали на конгрессмена, забрали его машину и телефон.