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На Камчатке спасатели нашли тело второго пропавшего на реке Паужетка мужчины

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Фото: Управление МЧС РФ по Камчатскому краю
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В Усть-Большерецком районе Камчатского края завершились поиски мужчин, пропавших во время переправы через реку Паужетка. Утром 6 октября спасатели обнаружили тело второго погибшего, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

«Утром 6 октября во время облета места происшествия на вертолете в реке Озерной было обнаружено тело второго мужчины. Оно находилось на расстоянии 1,5–2 м от берега, ориентировочно в 30 км от места происшествия», ― говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, всего за время поисков спасатели обследовали 157 км прибрежной полосы реки Паужетка и Озерная, их них которых 104 — с применением авиации и около девяти с применением беспилотника.

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Ранее, 4 октября, в районе слияния рек Паужетки и Озерной сотрудники МЧС обнаружили тело первого пропавшего.

За день до этого, 3 октября, прокуратура Камчатского края, а также краевое управления Следственного комитета РФ организовали проверку по факту пропажи двух мужчин, которые на автомобилях пытались вброд пересечь реку Паужетку.

Двое мужчин пропали 2 октября. Они пытались пересечь Паужетку на грузовике «Урал» и легковом авто Toyota Land Cruiser. Еще пятеро пострадавших смогли выбраться на берег.

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