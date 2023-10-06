Сериал «Ира» заподозрили в заимствовании идеи у британского хита «Дрянь»

Сатирический сериал «Ира» вышел 25 сентября на стриминговом сервисе Okko. Релиз рассказывает о девушке с непростым характером. Она работает в МФЦ, искренне ненавидит это место, а также окружающих ее людей, особенно мужчин. Неожиданно выясняется, что она беременна, и теперь ей придется кардинально изменить свою жизнь.

Во многом «Ира» повторяет популярный британский сериал «Дрянь». Его придумала, написала Фиби Уоллер-Бридж на основе своей же театральной постановки, она же исполнила главную роль.

Выходила «Дрянь» в 2016–2019 годах, и проект получил шесть «Эмми» и два «Золотых глобуса». Героиня здесь тоже искала себя в жизни, меняла мужчин, которых сама же презирала, воровала вещи у родственников, врала в глаза и лицемерила, а свои истинные чувства произносила, обращаясь в камеру к зрителю и ломая «четвертую стену».

В «Ире» тоже пользуются этим приемом, но делают менее успешно: в одной сцене зрители слышат мысли героини, в другой она делится эмоциями, сидя в туалете в МФЦ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 6 октября, в 10:00

«Дрянь»: удалось ли «Ире» скопировать британский аналог