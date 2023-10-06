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«Ак Барс» одолел «Авангард» в матче КХЛ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» одолел омский «Авангард» в четверг, 5 октября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

У «Ак Барса» отметились Данила Журавлев, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, а Александр Радулов оформил дубль. У «Авангарда» голы забили Игорь Мартынов, Рид Буше, Владимир Ткачев и Либор Шулак, сообщает «Спорт-Экспресс»

Это уже четвертая победа «Ак Барса» над «Авангардом» подряд. Казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, омичи на шестом.

Далее 7 октября «Авангард» встретится в матче с челябинским «Трактором», а казанский клуб нанесет визит владивостокскому «Адмиралу».

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Ранее, 2 октября, «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2. Победу «Локомотиву» принесли шайбы, забитые Андреем Сергеевым (на 36-й минуте), Артуром Каюмовым (на 52-й), Георгием Ивановым (на 55-й) и Сергеем Андроновым (на 60-й).

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