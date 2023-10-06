Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании признали падение уровня поддержки Украины
Мир
МИД Японии сообщил о выделении гранта в $2 млн беженцам Нагорного Карабаха
Происшествия
ВФУ выпустили более сотни снарядов по ДНР за сутки
Мир
Экс-помощник Рейгана перечислил роковые ошибки США в отношениях с РФ
Армия
Бомбардировщики ВС РФ поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ
Мир
В Южной Корее сообщили о третьей попытке КНДР запустить разведывательный спутник
Армия
Костромские артиллеристы показали преимущества самоходок 2С31 «Вена» в зоне СВО
Мир
В японском Саппоро решили отозвать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году
Мир
Экс-советник Пентагона предупредил о возможном начале разрушительной войны в Европе
Армия
Расчет ЗРК «Тор-М2» показал работу по вычислению и подавлению вражеских целей
Мир
WP сообщил о подготовке Белого дома к встрече Байдена с Си Цзиньпином
Мир
В Швейцарии рассказали об идее платить украинским беженцам за возвращение на родину
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве 6 октября
Культура
Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тыс. рублей

Суд заочно арестовал фигуранта по делу о гибели людей в московском коллекторе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе. Об этом стало известно из постановления от 4 октября, которое было опубликовано официальным сайтом столичных судов общей юрисдикции.

«Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания», ― говорится в документе.

Суд принял решение арестовать предпринимателя ввиду неэффективности меры пресечения, которая не связана с изоляцией от общества.

Тем временем у Лазовского есть три дня на обжалование постановления. Известно, что сейчас бизнесмен находится за пределами территории Российской Федерации — еще 21 августа он уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и был объявлен в розыск.

Следствие на воде: по делу о гибели в коллекторе арестовали двух фигурантов
В расследовании могут появиться новые обвиняемые

Ранее, 20 августа, группа людей с гидом отправилась на экскурсию по подземным коммуникациям Москвы. В тот день в столице и области прошел сильный ливень, в результате которого уровень воды в коллекторах резко поднялся. На следующий день стало известно об исчезновении участников экскурсии. При затоплении коллектора им не удалось спастись.

В Москве-реке были обнаружены тела всех спустившихся, в том числе двух подростков и гида группы Константина Филиппова.

Следователи провели обыски в офисах компаний, которые организовывали такие спуски под землю. Позже выяснилось, что турфирма ООО «Спутник», которая организовала экскурсию, не была официально зарегистрирована.

Кроме того, по делу о гибели людей в столичных подземных коммуникациях арестовали организатора подземных экскурсий по коллекторам Никиту Дубаса. Мера пресечения продлится до 21 октября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023