Суд заочно арестовал фигуранта по делу о гибели людей в московском коллекторе

Басманный суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Авангард» Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в московском коллекторе. Об этом стало известно из постановления от 4 октября, которое было опубликовано официальным сайтом столичных судов общей юрисдикции.

«Суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания», ― говорится в документе.

Суд принял решение арестовать предпринимателя ввиду неэффективности меры пресечения, которая не связана с изоляцией от общества.

Тем временем у Лазовского есть три дня на обжалование постановления. Известно, что сейчас бизнесмен находится за пределами территории Российской Федерации — еще 21 августа он уехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и был объявлен в розыск.

Ранее, 20 августа, группа людей с гидом отправилась на экскурсию по подземным коммуникациям Москвы. В тот день в столице и области прошел сильный ливень, в результате которого уровень воды в коллекторах резко поднялся. На следующий день стало известно об исчезновении участников экскурсии. При затоплении коллектора им не удалось спастись.

В Москве-реке были обнаружены тела всех спустившихся, в том числе двух подростков и гида группы Константина Филиппова.

Следователи провели обыски в офисах компаний, которые организовывали такие спуски под землю. Позже выяснилось, что турфирма ООО «Спутник», которая организовала экскурсию, не была официально зарегистрирована.

Кроме того, по делу о гибели людей в столичных подземных коммуникациях арестовали организатора подземных экскурсий по коллекторам Никиту Дубаса. Мера пресечения продлится до 21 октября.