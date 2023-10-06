Посол РФ рассказал о недовольстве испанского бизнеса санкциями ЕС

Испанские предприниматели выражают недовольство европейскими санкциями против России, заявил «Известиям» посол РФ в стране Юрий Клименко.

«В личных беседах многие предприниматели, фермеры, простые граждане признают, что введенные ЕС санкции ударили по национальным интересам Испании, лишили ее одного из ключевых рынков сбыта своей продукции и притока сюда российских туристов», — сообщил дипломат.

Многие высокопоставленные чиновники, в том числе ветераны испанской дипслужбы недовольны «засильем восточноевропейских приоритетов в ущерб общееэсовской повестке дня», добавил Клименко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Испании «Известиям»:

«Испания не вводила запрет на въезд автомобилей с российскими номерами»