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МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
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МИД Армении разочарован заявлениями ООН после посещения ее делегацией Нагорного Карабаха. Об этом говорится на официальном сайте ведомства 5 октября.

«В Армении с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняли информацию о визите делегации во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане в Нагорный Карабах и «результатах» пресс-релиза», — сказано в сообщении.

В Ереване отметили, что визит делегации постоянного представителя ООН в Нагорный Карабах, который состоялся 2 октября, «не может считаться межведомственной ознакомительной миссией и не имеет ничего общего с ожиданиями армянской стороны и международного сообщества». Сам пресс-релиз, по версии армянского МИДа, носит предвзятый характер и не отражает ситуацию на местах.

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После нового витка обострения конфликта в 2023 году Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза (ЕС), Германии и Франции подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, Пашинян признал азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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