Польская оппозиция заявила о готовом плане Качиньского по выводу Польши из ЕС

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подготовил план по выходу Польши из Евросоюза (ЕС). Такое мнение в четверг, 5 октября, высказал лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск на встрече с единомышленниками.

«И у меня есть всё больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — цитирует его заявление «РИА Новости».

По словам Туска, 80% поляков довольны членством в ЕС благодаря открытым границам и «реке денег» оттуда. Он считает, что, если страна начнет процесс выхода из союза, это будет «в сто раз хуже, чем для Великобритании».

При этом он напомнил, что в соответствии с текущим законодательством, Польшу «можно вывести из ЕС без референдума». Для этого необходимо лишь одно голосование в сейме.

Ранее, 28 сентября, Туск предрек выход Польши из Евросоюза (ЕС) при условии, что на ближайших выборах власть в стране не поменяется. Выборы в парламент Польши пройдут 15 октября. На них выберут 460 депутатов сейма. Сейчас самой большой фракцией в парламенте владеет «Право и справедливость».

9 сентября «Гражданская платформа» пообещала народу страны, что в случае победы на выборах отдаст под трибунал президента Польши Анджея Дуду, премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра юстиции Збигнева Зибро, главу национального банка Адама Глапинского и некоторых других, потому что они несут ответственность за множественные преступления.

За месяц до этого, 9 августа, политолог Кирилл Аверьянов заявил, что политическая партия «Право и справедливость» , которую представляет Дуда, с одинаковой вероятностью, может как сохранить власть, так и потерять ее. По мнению специалиста, политическое влияние этой партии сохранится как минимум до 2025 года, до новых выборов президента Польши.

2 августа Аверьянов выразил мнение, что перед выборами в парламент антиукраинские заявления в Польше будут звучать всё чаще, из-за того что на украинских беженцев правительство распространило те же социальные гарантии, что есть у поляков.