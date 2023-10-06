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На Украине сообщили о взрыве в Киеве

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Фото: Соцсети
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Взрывы прозвучали в Киеве в ночь на 6 октября, о чем сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего не приводятся. Воздушная тревога в Киевской области не объявлялась.

До этого также сообщалось о взрывах в украинском Николаеве.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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5 октября в городе Кропивницкий Кировоградской области и в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы. В регионах объявляли воздушную тревогу.

За день до этого сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сирены воздушной тревоги звучали также в Полтавской и Харьковской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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