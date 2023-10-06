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Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Гвардии рядовой Алексей Ивандаев в составе передовой группы мотострелкового подразделения освобождал населенный пункт от украинских боевиков. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) вскоре оставили позиции, но только для того, чтобы атаковать снова. Повторные атаки также были отбиты. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 6 октября, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе стремительного наступления российские мотострелки уничтожили передовой рубеж обороны на подступах к поселку. Гвардии рядовой Ивандаев вел прицельный огонь из гранатомета по боевой технике и долговременным огневым точкам противника, пока неприятель не оставил позиции.

Однако ночью враг предпринял несколько атак на российское подразделение. Атаки были отбиты. Но утром, перегруппировавшись, ВФУ бросили основные силы на рубеж, обороняемый подразделением Ивандаева.

Тогда он вызвал подкрепление, стойко удерживая оборону до его прибытия. Грамотно маневрируя на поле боя, рядовой огнем гранатомета крушил живую силу и технику противника. Его самоотверженность и точность ведения огня помогли отстоять данный рубеж обороны до прибытия основных сил. Когда подмога прибыла к мотострелкам, российские войска перешли в контрнаступление, разбили врага и освободили населенный пункт.

В свою очередь, подразделение под командованием подполковника Михаила Афанасьева обороняло район, подконтрольный российским Вооруженным Силам. Получив информацию о подрыве противником Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), Афанасьев с группой военнослужащих выдвинулись в прилегающий к ГЭС населенный пункт для эвакуации и оказания помощи гражданскому населению города.

Прибыв в поселок, подполковник грамотно организовал работу по поиску и спасению жителей, оказанию помощи другим спасательным группам. В результате оперативной и слаженной работы группа под командованием подполковника Афанасьева спасла из затопленной части населенного пункта 11 человек.

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Днем ранее, 5 октября, в Минобороны рассказали, как рядовой Алимухан Касимов действовал в подразделении, которое удерживало рубеж, оказавшийся под прессом ВФУ, когда возникла угроза прорыва обороны.

4 октября корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО «Ураган». Они рассказали, почему особое внимание бойцы уделяют контрбатарейной работе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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