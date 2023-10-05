Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек

Под Волгоградом в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, 5 октября примерно в 18:55 мск на 182-м км автодороги Жирновск-Вешенская Михайловского района 71-летняя жительница региона, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, не уступила дорогу автомобилю Daewoo Matiz», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы водитель Daewoo Matiz и его пассажиры, в том числе трое детей — девяти и четырех лет, а также восьмимесячный мальчик.

Проводится проверка обстоятельств ДТП.

Днем ранее в Калмыкии на 109-м км автодороги Р-22 «Каспий» большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в результате два человека погибли. Обстоятельства аварии выясняются.